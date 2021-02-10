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10.02.2021 - 07:00 |

Niran Ünsal annesine vefasını gösterdi

Niran Ünsal, TRT İzmir Radyosu keman ve ses sanatçısı annesi Nursal Ünsal’ın emanetine sahip çıkıp, müzik sektörüne yeni bir ses kazandırdı.

Niran Ünsal annesine vefasını gösterdi
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Şarkıcı Niran Ünsal, TRT İzmir Radyosu keman ve ses sanatçısı olan annesi Nursal Ünsal’ın emanetine sahip çıkıp müzik sektörüne yeni bir ses kazandırdı.

Nursal Ünsal’dan müzik dersleri almasıyla başladığı müzikal yolculuğunda sanatçının vefatından sonra İzmir sanayide oto tamirciliği mesleğine geri dönüş yapan Ferit Türkkan, şarkılarını Ünsal'a ulaştırmasıyla yarım kalan hayalini gerçekleştirdi.

Niran Ünsal annesine vefasını gösterdi

DÜET YAPTILAR

Ferit Türkkan’ın müziğe karşı duyduğu heyecanından etkilenen Niran Ünsal, genç şarkıcıya üç şarkılık single hazırladı. Annesine olan vefasını yerine getiren Ünsal, 'Sebep Sensin' isimli şarkıda ise Türkkan ile düet yaptı. Sözü ve müziği Türkkan’a ait duygusal parçanın, düzenlemesini Serkan Balkan yaptı.

Ayrılıkla biten büyük bir aşkın hikayesini anlatan klibin romantik sahneleri Şile Saklıgöl’de çekildi. Klibin yönetmen koltuğunda Mehmet Aras Koloğlu bulunuyor.

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TAKİPÇİLERİNİ GEÇMİŞE GÖTÜRDÜ

Öte yandan Niran Ünsal, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza atmıştı. Şarkıcı, annesi ve anneannesiyle yer aldığı kareye, "Yıl mı? 1991. Annem Anneannem ve ben Dua ve rahmetle" mesajını yazmıştı.

Niran Ünsal annesine vefasını gösterdi

Magazin Haberleri Bülteni (9 Şubat 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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