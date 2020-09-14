MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Arıza 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! 1. bölüm izle
14.09.2020 - 11:14 |

Arıza 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! 1. bölüm izle

Arıza dizisi ekranlara dün akşam merhaba dedi. Başrollerinde Tolga Sarıtaş, Ayça Ayşin Turan'ın olduğu dizi ilk bölümüyle reytinglerde 5. oldu. Diziyi kaçıranlar ilk bölümü izlemek isterken yeni bölümü merak edenler ise fragmanı merak ediyor. İşte detaylar...

Arıza 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! 1. bölüm izle
ABONE OL

Arıza dizisinin ilk bölümü dün akşam seyirciyle buluştu. Ali Rıza (Tolga Sarıtaş) ile Halide'nin (Ayça Ayşin Turan) hayatını konu alan dizi ilgi toplarken diziyi ekran başında izleyemeyenler şimdi 1. bölümü seyretmek istiyor.

ARIZA 1. BÖLÜM İZLE

2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

DİZİNİN KONUSU

Kendi halinde bir hayat süren ve mert bir adam olan taksici Ali Rıza (Tolga Sarıtaş) ile karanlık dünyanın güçlü patronlarından birinin kıymetli kızı Halide'nin (Ayça Ayşin Turan) yolları bir kahramanlık hikayesinde kesişir. Ali Rıza ile müşterisi Halide'nin karşılaşmaları her ikisinin de hayatlarını sonsuza kadar değiştirir. Arıza; bir taksicinin, şehrin krallarıyla girdiği büyük savaşı ve bu amansız mücadelenin gölgesinde Halide ile yaşadıkları tehlikeli aşkın hikayesini anlatıyor.

14 Eylül 2020 Magazin Haberleri Bülteni14 Eylül 2020 Magazin Haberleri Bülteni
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Cem Yılmaz: Bizi diğerleriyle karıştırmayın

Cem Yılmaz: Bizi diğerleriyle karıştırmayın

Gizem Güven-Caner Turp çiftinin acı günü

Gizem Güven-Caner Turp çiftinin acı günü

Çalışmaları taçlandı

Çalışmaları taçlandı

Ailece kutlama

Ailece kutlama

Sıradaki Haber