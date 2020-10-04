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04.10.2020 - 22:58 |

Arıza 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Arıza 4. son bölüm tek parça izleme linki...

Show TV'nin kısa sürede hatırı sayılır bir izleyiciye kavuşan dizisi Arıza, 4. yeni bölümüyle de oldukça heyecanlı bir bölüme sahne oldu. Peki başrollerini Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan'ın paylaştığı Arıza 5. yeni bölüm izleme fragmanı yayında mı?

Arıza 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Arıza 4. son bölüm tek parça izleme linki...
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Arıza 4. bölümüyle bu akşam bir kez daha izleyicilerle buluştu ve ardından gözler 5. yeni bölüm fragmanına çevrildi...

ARIZA 4. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ali Rıza ve Burak birbirlerine meydan okurken, Avukat Füsun’un şikayeti üzerine Haşmet ve Murat’ın emniyette oldukları haberi gelir. Konsorsiyum üyeleri ise toplanarak Sabri’nin Burak tarafından alınmasından duydukları rahatsızlığı ifade ederler. Haşmet, Sabri’yi kurtaran Rıza ile yakınlaşmak ister. Amacı Rıza’nın arkasından kimin olduğunu da öğrenmektir. Rıza’ya teşekkür etmek için durağa geldiğinde durak, Yaşarların silahlı saldırısına uğrar ve ortalık bir anda karışır.

ARIZA 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Arıza 5. yeni bölüm fragmanı yayımlanır yayımlanmaz haberimizde yer alacak...

ARIZA 4. BÖLÜM LİNKİ YAYINDA MI?

Arıza 4. bölüm izleme linki yayımlanır yayımlanmaz haberimizde yer alacak...

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