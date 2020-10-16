Arka Sokaklar 561. yeni bölüm fragmanları izle! Arka Sokaklar yeni bölümde Ali kaçırılıyor

Ekranların sevilen dizisi Arka Sokaklar 561. yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Cuma akşamları ekrana gelen Arka Sokaklar dizisinde bu hafta ekrana gelecek olan yeni bölümde Tunç'un hapse düşmesinin ardından Mesut'un içeri tıktığı birçok suçlu ile aynı koğuşa düşen Tunç'u oldukça zor günler beklemektedir. Mesut yaşanan olayları haber alır almaz soluğu hapishanede alır.

Ali, karısı Pınar'ın yakın bir kız arkadaşının başının belaya girdiğini öğrenmesinin ardından olayı emniyete taşır. Emniyetten salıverilen Şükrü, Ali'nin önünü adamları ile keser ve çok kötü döverler. Pınar, Ali'den haber alamadığını Rıza Baba'ya bildirir. İşte Arka Sokaklar 561. yeni bölüm fragmanları...

ARKA SOKAKLAR 561. BÖLÜM FRAGMANI

ARKA SOKAKLAR 561. BÖLÜM 2. FRAGMANI