‘Arkadaşlarım’

İş dünyasının sevilen isimlerinden Murat Cevahir, geride bıraktığımız gün bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı. Çapkınlığıyla tanınan Cevahir, şık bir restoranda arkadaşlarıyla uzun süre sohbet etti. Murat Bey, muhabirlere, “Aman sakın ‘Sevgilisiyle görüntülendi’ yazmayın, hanımefendilerin ikisi de sadece arkadaşım” dedi. İş insanı daha sonra motosikletiyle mekandan ayrıldı.