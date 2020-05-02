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02.05.2020 - 08:23 |

Arzum Onan heykel aşkından mahrum kaldı

16 yıldır heykel sanatıyla ilgilenen Arzum Onan, karantina günlerinde bu hobisinden mahrum kaldı. Onan, sanatına duyduğu özlemi sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla dile getirdi.

Arzum Onan heykel aşkından mahrum kaldı

Türkiye Güzeli seçilmesinin ardından çok sayıda dizi ve sinema filminde rol alan Arzum Onan, 16 yıl önce oyunculuk kariyerine veda ederek çocukluğundan beri ilgi duyduğu heykel sanatına yöneldi.

Bu süreçte en büyük desteği eşi Mehmet Aslantuğ’dan alan Onan, bugüne dek iki de sergi açtı.

Corona virüs salgını, Arzum Onan’ı da bu hobisinden mahrum bıraktı. Karantina sürecini evde ailesiyle geçiren sanatçı, heykel yaparken çekilmiş fotoğraflarını sosyal medyada paylaşarak sanatına duyduğu özlemi dile getirdi.

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    Cadde Yazarları

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