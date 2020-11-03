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03.11.2020 - 17:54 |

Aslı Enver, Serenay Sarıkaya'yı mı hedef aldı?

Her sesi güzel kişinin müzikalde oynayamayacağını savunan Aslı Enver, bu nedenle müzikale sıcak bakmadığını açıkladı.

Aslı Enver, Serenay Sarıkaya'yı mı hedef aldı?
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Aslı Enver, "Her sesi güzel olanın şarkı söyleyebildiği düşünülüyor. Her şarkı söylenin de müzikalde oynayabileceği gibi bir algı var. Oysaki şarkıya duygu vermek bile zorken bir sahnede dans edip şarkı söylemek çok mesai isteyen bir iş. Müzikalin konsepti bana daha çok bir masal alemi gibi geliyor ve şimdilik düşünmüyorum" dedi.

Enver'in, bu sözlerle 'Alice Müzikali'nde rol alan Serenay Sarıkaya'yı hedef alıp almadığı merak konusu oldu.

Magazin Haberleri Bülteni (3 Kasım 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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