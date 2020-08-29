29.08.2020 - 16:44 |
'At, kılıç işleri Cüneyt Arkın’dan sorulur'
Oyuncu Ragıp Savaş, geçtiğimiz gün ailesi ile birlikte Vadistanbul’da görüntülendi.
Vale noktasına aracını teslim ederek mağazaları gezmeye başlayan Ragıp Savaş, alışveriş sırasında muhabirlerin fotoğraf isteklerini kırmayarak, kızı Nil ile birlikte objektiflere poz verdi.
Ayak üstü kendisine yöneltilen sorulara cevap veren Savaş, “Üç haftadır dizinin çekimlerine başladık, Büyük üstat Cüneyt Arkın’nın kadroya katılması beni ve ekip arkadaşlarımı da çok sevindirdi. Herkesin de bildiği üzere at, kılıç işleri Cüneyt Arkın’dan sorulur'' dedi.
Hadise ve Benek’in film keyfiŞarkıcı Hadise, uzun bir süredir oyuncu Kaan Yıldırım'la birlikte... Karantina dönemini de birlikte geçiren çift, son zamanlarda sosyal medya hesaplarından iyi giden aşklarıyla ilgili paylaşımlarda bulunuyor. Hadise bu defa Kaan Yıldırım'ın köpeği Benek için açtığı Instagram hesabından paylaşım yaptı.