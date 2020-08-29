Vale noktasına aracını teslim ederek mağazaları gezmeye başlayan Ragıp Savaş, alışveriş sırasında muhabirlerin fotoğraf isteklerini kırmayarak, kızı Nil ile birlikte objektiflere poz verdi.

Ayak üstü kendisine yöneltilen sorulara cevap veren Savaş, “Üç haftadır dizinin çekimlerine başladık, Büyük üstat Cüneyt Arkın’nın kadroya katılması beni ve ekip arkadaşlarımı da çok sevindirdi. Herkesin de bildiği üzere at, kılıç işleri Cüneyt Arkın’dan sorulur'' dedi.