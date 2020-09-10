Atiye 2.sezonu yayınlandı! Atiye nasıl izlenir, oyuncuları kimler?

Atiye'nin ilk sezonu 8 bölüm ile izleyiciyle buluşmuştu. Netflix'te yayınlanan Türk yapımı Atiye'nin 2.sezonu bugün yani 10 Eylül tarihinde yayınlandı. Atiye'nin 8 bölümlük ikinci sezonun nasıl izleneceği izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki Atiye 2.sezonu nasıl izlenir?

ATİYE 2.SEZONU NASIL İZLENİR?

Atiye online platform Netlix'te yayınlandı. Atyiye'yi izlemek isteyenler Netflix üzerinden erişim sağlayabilirler.

İŞTE ATİYE OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Beren Saat - Atiye

Mehmet Günsür - Erhan

Metin Akdülger - Ozan

Melisa Şenolsun - Cansu/Elif

Başak Köklükaya - Serap

Civan Canova - Mustafa

Tim Seyfi - Serdar

Meral Çetinkaya - Zühre

Cezmi Baskın - Öner

Fatih Al - Nazım

Hazal Türesan - Hannah

Sibel Melek Arat - Seher

Melisa Akman - Anima