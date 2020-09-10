10.09.2020 - 10:31 |
Atiye 2.sezonu yayınlandı! Atiye nasıl izlenir, oyuncuları kimler?
Atiye, Netlix'in Türk yapımı dizileri arasında yer alıyor. Başrolünde Beren Saat ve Mehmet Günsür'un yer aldığı Atiye'nin 2.sezonu bugün Netflix'te yayınlandı. Atiye ile ilgili araştırmalar gündemde hız kazandı. Peki Atiye'nin 2.sezonu nasıl izlenir?
Atiye'nin ilk sezonu 8 bölüm ile izleyiciyle buluşmuştu. Netflix'te yayınlanan Türk yapımı Atiye'nin 2.sezonu bugün yani 10 Eylül tarihinde yayınlandı. Atiye'nin 8 bölümlük ikinci sezonun nasıl izleneceği izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki Atiye 2.sezonu nasıl izlenir?
ATİYE 2.SEZONU NASIL İZLENİR?
Atiye online platform Netlix'te yayınlandı. Atyiye'yi izlemek isteyenler Netflix üzerinden erişim sağlayabilirler.
İŞTE ATİYE OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ
Beren Saat - Atiye
Mehmet Günsür - Erhan
Metin Akdülger - Ozan
Melisa Şenolsun - Cansu/Elif
Başak Köklükaya - Serap
Civan Canova - Mustafa
Tim Seyfi - Serdar
Meral Çetinkaya - Zühre
Cezmi Baskın - Öner
Fatih Al - Nazım
Hazal Türesan - Hannah
Sibel Melek Arat - Seher
Melisa Akman - Anima