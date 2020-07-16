Ay Lav Yu Tuu nerede, ne zaman çekildi? Ay Lav Yu Tuu konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?

Ay Lav Yu filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşacak. Mart 2010 yılında vizyona giren Ay Lav Yu filminin yönetmen koltuğunda, filmin başrolünü de üstlenen Sermiyan Midyat üstleniyor. Komedi türündeki film, Hasankeyf ve İzbırak yörelerinde çekildi. Gişede 1.553.583,25 TL hasılat elde etti. Peki Ay Lav Yu filminin konusu nedir ve oyuncuları kimlerdir?



AY LAV YU TUU FİLMİ KONUSU NEDİR?

Türkiye'nin kültürel açıdan en zengin coğrafyalarından biri de Mezopotamya Ovasını da içeren doğu ve güneydoğu bölgesidir. Ay Lav Yu adlı filmin hikayesi de işte bu varlıklı coğrafyanın bir köşesi olan Tinne köyünde geçmektedir. Tinne, Kürtçe'de yok anlamı taşıyor. Tinne, yıllardır Devlet tarafından bilerek ya da bilmeyerek unutulmuş, farkına varılmamış, yok diye bilinmiş bir köy. Türkiye'nin güneydoğusunda, Mezopotamya'nın ortasında kaderini yaşamaktadır. Nüfusunun (topu topu 80-90 kişi) büyük çoğunluğu Kürt ve bir kısmı da Süryaniler’den oluşmaktadır. Tinne'de sağlık ocağı, yol, okul, hastane, muhtarlık, özetle hiçbir şey yoktur. Bu yüzden haritada bile gözükmemektedir. Kimsenin nüfusta kaydı bile yoktur. Yani resmi olarak ne Tinne vardır, ne de orada yaşayan bir insan. Oysaki 100 yılı aşkındır Yusuf Ağa ve ailesi o topraklarda yaşamakta ve devlete açılmak istemektedir. Ancak yıllardır (belki 40 yıldır) yazdığı hiçbir mektuba bir cevap bile alamamıştır. Sırf var olabilmek, tanınmak için, millet, vatan olabilmek ya da bir vatana, kimliğe sahip olabilmek için en büyük oğlu İbrahim'i daha kundakta bir bebekken, fakülte avlusuna bırakmıştır. Herkes dalga geçmiştir

AY LAV YU TUU FİLMİ OYUNCULARI

Sermiyan Midyat, Nikki Leigh, Steve Guttenberg, Gizem Karaca, Ayça Damgacı, Bora Akkaş, Ayşenil Şamlıoğlu, Natalie Burn, Kevork Malikyan, Tuna Orhan, Josh Folan