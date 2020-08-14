Ay Yapım'dan flaş Ozan Güven açıklaması

Ozan Güven, eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’a fiziksel şiddet uyguladığı iddiası ile gündemden düşmüyor. Mahkemeye taşınan olay sonrası 45 yaşındaki oyuncu, tepkilerin odağında yer alıyor. Ayrıca Güven'in, başrolünde yer aldığı, Star TV dizisi 'Babil'deki durumu da merak konusu olmuştu.

Ay Yapım, konuyla ilgili bir basın açıklaması yaptı...

“Babil dizisi oyuncularımızdan Ozan Güven, hakkındaki yargıya intikal eden olayla ilgili olarak süreç tamamlanana kadar iş faaliyetlerine ara verme kararı almıştır. Kendisinin kararını saygıyla karşıladığımızı ve işbirliğimizi karşılıklı olarak sonlardırmış olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız."