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HaberlerMagazin Haberleri Babil dizisinde Ozan Güven'in yerine gelecek isim belli oldu
21.08.2020 - 08:16 |

Babil dizisinde Ozan Güven'in yerine gelecek isim belli oldu

Sevgilisi Deniz Bulutsuz’a şiddet uyguladığı iddiaları ile suçlanan Ozan Güven'in başrollerinden biri olduğu 'Babil' dizisinde, oyuncunun yerine gelecek isim belli oldu.

Babil dizisinde Ozan Güven'in yerine gelecek isim belli oldu
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Ozan Güven, eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’a fiziksel şiddet uyguladığı iddiası ile gündemden düşmüyor. Mahkemeye taşınan olay sonrası 45 yaşındaki oyuncu, tepkilerin odağında yer alıyor. Ayrıca Güven'in, başrolünde yer aldığı, Star TV dizisi 'Babil'deki durumu da merak konusu olmuştu.

Ay Yapım'ın Ozan Güven ile ilgili açıklamasında “Babil dizisi oyuncularımızdan Ozan Güven, hukuki süreç tamamlanana kadar iş faaliyetlerine ara verme kararı almıştır.” ifadeleri kullanılmıştı.

"YARGI KARARI BEKLENSİN"
Ozan Güven'in ise, "Ben Deniz Bulutsuz'a tek bir tokat bile atmadım. Haklılığım yargı sürecinde ispatlanacak. Yargı kararı beklensin" diyerek, anlaşması nedeniyle Babil'e devam etmek istediği ve yapım şirketinin de bu konuda arkasında durmasını beklediği öğrenildi.

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ONUR SAYLAK GELİYOR
Babil dizisinin yeni sezon kadrosuna Ozan Güven yerine ünlü oyuncu Onur Saylak dahil oldu.

Babil dizisinde Ozan Güvenin yerine gelecek isim belli oldu

Ozan Güven, eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği haberlerinin basına yansımasının hemen ardından apar topar Levent'te bulunan evini terk etti.

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