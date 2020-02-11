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11.02.2020 - 07:00 |

‘BAKIŞ AÇINIZI DEĞİŞTİRİN!’

Epilepsi hastalığına dikkat çekmek için #YılOlmuş2020 temasıyla kamera karşısına geçen İrem Sak, izleyenleri bakış açılarını değiştirmeye davet etti

‘BAKIŞ AÇINIZI DEĞİŞTİRİN!’

İrem Sak, Türk Epilepsi ile Savaş Derneği tarafından UCB Pharma’nın katkılarıyla, 10 Şubat Dünya Epilepsi Günü’nde hayata geçirilen Epilepsi İçin Bak Kampanyası’na destek verdi. #YılOlmuş2020 temasıyla kamera karşısına geçen oyuncu, “Hâlâ epilepsili bireylerin evlenemeyeceğini düşünen insanlar var” diyerek, izleyenleri bakış açılarını değiştirmeye davet etti.
Projenin önemine dikkat çeken Sak, “Ben de bu kampanyayla, hepimizin aslında birer epilepsi hastası adayı olduğumuzu öğrendim. Çünkü bu rahatsızlık sadece genetik değil, sonradan da meydana çıkabiliyormuş. Bu bilginin bile ayrımcı ve olumsuz bakış açısına ‘Dur dememiz’ için yeterli olduğunu düşünüyorum. Oysa epilepsili bireyler yaşamlarını herkes gibi sürdürebilirler” dedi.

10 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteni10 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteni
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