Bir toplantıdan çıkan Banu Zorlu, yolda arkadaşı ile karşılaşınca ayaküstü bir kafeden kahve aldı.

Koronavirüs pandemisi dolayısıyla mekanların misafir alınmadığı bu günlerde kahvesini ayakta sohbet ederek içen Banu Zorlu, "Zor günlerin bitmesine az kaldı. İnşallah yakın zamanda kahvemizi keyifle oturarak içmek nasip olur" dedi

Yapımcılığı üstlendiği 'Dalgalar ve İzler' filminin montajından geldiğini belirten Zorlu, "Sinemalar halk için çok önemli. Bugün filmizin montajı bitti. Sinemaların açılmasıyla birlikte yayınlanma tarihini açıklayacağız" şeklinde konuştu.