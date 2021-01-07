07.01.2021 - 09:14 | | MESUT YILMAZ
Banu Zorlu: Zor günlerin bitmesine az kaldı
Şarkıcılığın yanı sıra son zamanlarda yapımcılık yapan Banu Zorlu, önceki akşam Nişantaşı'ndaydı.
Bir toplantıdan çıkan Banu Zorlu, yolda arkadaşı ile karşılaşınca ayaküstü bir kafeden kahve aldı.
Koronavirüs pandemisi dolayısıyla mekanların misafir alınmadığı bu günlerde kahvesini ayakta sohbet ederek içen Banu Zorlu, "Zor günlerin bitmesine az kaldı. İnşallah yakın zamanda kahvemizi keyifle oturarak içmek nasip olur" dedi
Yapımcılığı üstlendiği 'Dalgalar ve İzler' filminin montajından geldiğini belirten Zorlu, "Sinemalar halk için çok önemli. Bugün filmizin montajı bitti. Sinemaların açılmasıyla birlikte yayınlanma tarihini açıklayacağız" şeklinde konuştu.