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22.01.2021 - 10:01 |

Barış Murat Yağcı'dan hayranlarına sürpriz

'Survivor 2020' şampiyonu Cemal Can Canseven ile finalist koltuğunda oturan oyuncu Barış Murat Yağcı, müzik dünyasına adım attı.

Barış Murat Yağcı'dan hayranlarına sürpriz
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Uzun süre 'sadece arkadaşız' diyerek yalanladığı Nisa Bölükbaşı birlikteliği ile magazin gündeminden düşmeyen Barış Murat Yağcı, yeni şarkısının tanıtımını Instagram hesabından yaptı. Bu hafta klip çekileceğini duyuran oyuncu, şarkısından bir kısmını da yayınladı.

"UFAK BİR SIR VEREYİM"
Survivor Barış, "Daha önce de haberini verdiği şarkım yakında çıkıyor. Bu hafta şarkımın klibini çekmeye başladık. Size ufak bir sır vereyim. Stüdyodan birkaç görsel göstereceğim" açıklamasını yaptı.

Barış Murat Yağcıdan hayranlarına sürpriz

30 yaşındaki oyuncu, Instagram hesabından yaptığı paylaşıma ise "Yeni yaşıma, kocaman sevgi dolu bir aile ile girdim. Çok şanslı ve mutluyum .Yanımda olduğunuz için hepinize binlerce kez teşekkür ediyorum. Yaptığım ve yapacağım her proje benim sizler için hediyelerim. Paketlerinden çıkarken içinizdeki çocuğun heyecanı hiç eksik olmasın" notunu düştü.

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Barış Murat Yağcıdan hayranlarına sürpriz

"NASIL SEVMEZDİM?"
Barış Murat Yağcı, Instagram hesabından Nisa Bölükbaşı ile bir pozunu paylaşmış, kalp emojisiyle birlikte "Gözlerime bakarken gözlerinin içi gülüyordu, nasıl sevmezdim?" mesajını yazmıştı. Aşkını resmen ilan eden Barış Murat Yağcı'nın paylaşımına binlerce beğeni ve yorum gelmişti.

Magazin Haberleri Bülteni (22 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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Cadde Yazarları

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