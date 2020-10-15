Beren Saat-Kenan Doğulu çiftinden sürpriz karar!

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; daha önce katıldığı televizyon programlarında şarkılar söyleyen Saat, bu kez eşiyle birlikte albümde yer alacak bir parçada düet yapacak.

Beren Saat, daha önce verdiği bir röportajda, pandemi döneminde eşiyle birlikte kayıtlar yaptıklarını söylemişti. İkilinin düet yapacağı şarkıyı da bu kayıtlar arasından seçeceği iddia edildi.