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HaberlerMagazin Haberleri Beren Saat-Kenan Doğulu çiftinden sürpriz karar!
15.10.2020 - 08:30 |

Beren Saat-Kenan Doğulu çiftinden sürpriz karar!

Oyuncu Beren Saat eşi Kenan Doğulu ile stüdyoya girdi. Doğulu’nun yeni çıkaracağı albümle yakından ilgilenen Saat, hayranlarına bir de sürpriz yapacak.

Beren Saat-Kenan Doğulu çiftinden sürpriz karar!
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Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; daha önce katıldığı televizyon programlarında şarkılar söyleyen Saat, bu kez eşiyle birlikte albümde yer alacak bir parçada düet yapacak.

Beren Saat, daha önce verdiği bir röportajda, pandemi döneminde eşiyle birlikte kayıtlar yaptıklarını söylemişti. İkilinin düet yapacağı şarkıyı da bu kayıtlar arasından seçeceği iddia edildi.

Magazin Haberleri Bülteni (14 Ekim 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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