Beş Milyoncuk Borç Verir Misin ne zaman, nerede çekildi? - Beş Milyoncuk Borç Verir Misin oyuncuları ve konusu...
Türk sinemasının en sevilen ikililerinden olan Zeki Alasya - Metin Akpınar'ın Beş Milyoncuk Borç Verir Misin filmi, bu akşam FOX TV ekranlarında izleyici ile buluşuyor. İşte 1975 yılında çekilen ve Zeki Alasya'nın oyunculuğunun yanı sıra yönettiği film olan Beş Milyoncuk Borç Verir Misin filmi ile ilgili merak edilenler...
Başrolünde ülkemizin en sevilen oyuncularından Zeki Alasya ve Metin Akpınar'ın oynadığı 1975 yapımı Beş Milyoncuk Borç Verir Misin filmi bu akşam ekranlara geliyor. İşte İstanbul'da çekilen Beş Milyoncuk Borç Verir Misin konusu ve oyuncuları...
BEŞ MİLYON BORÇ VERİR MİSİN? KONUSU
Zeki ile Metin hem aynı iş yerinde çalışan hem de aynı evi paylaşan iki dosttur. Ayrıca yanlarında devamlı olarak sarhoş gezen arkadaşları Nuri de vardır. Zeki ile Metin bir gün piyango oyunu oynarlar ve büyük ikramiye onlara vurur. Fakat biletin cebinde olduğu ceketi Nuri unutup bir eskiciye satmış bulunmaktadır. Bunun üzerine ikili ceketin peşine düşmekte ve başlarına türlü türlü maceralar gelmektedir.
BEŞ MİLYONCUK BORÇ VERİR MİSİN? OYUNCULARI
Zeki Alasya – Zeki
Metin Akpinar – Metin
Perihan Savaş – Perihan
Fatma Belgen – Ayşe
Kenan Pars – Patron
Selçuk Özer – Teoman
Hikmet Taşdemir – Kabadayi
Osman Alyanak – Halit Baba