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01.01.2021 - 17:24 |

Billie Eilish'den takibi bırakan hayranlarına tepki

Grammy'de en büyük dört ödülü birden kazanan ilk kadın ve en genç şarkıcı olarak tarihe geçen Billie Eilish, Instagram'daki paylaşımı sonrası kendisini takip etmeyi bırakan 100 bin kişiye tepki gösterdi.

Billie Eilish'den takibi bırakan hayranlarına tepki
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Şarkıcı Billie Eilish, hayranlarının isteği üzerine sosyal medyadaki bir resim paylaş trendinin parçası oldu. 19 yaşındaki Eilish, takipçilerinin "Gerçekten gurur duyduğun bir çizim yayımla" çağrısına; kişisel eskiz defterinden çıplak kadın bedeni içeren bir sayfayı paylaşarak, "Muhtemelen bunlardır" notunu düştü.

Gönderiden sonraki birkaç saat içinde hayranlar, Eilish'in milyonlarca takipçiyi hızla kaybettiğini fark etti. Hayranlarından biri Eilish'in hesabının çizimler yayımlanmadan önce ve sonrasına ait ekran görüntülerini paylaşarak takipçilerinin 73 milyondan 72,9 milyona düştüğünü, 100 binlik bir kayıp olduğunu gösterdi.

"HEPİNİZ BEBEK GİBİSİNİZ"

Eilish, bu paylaşımın ekran görüntüsünü tepkiyi başından savmaya çalışarak "Gülmekten yarıldım, hepiniz bebek gibisiniz, saçmalık" başlığıyla paylaştı.

Magazin Haberleri Bülteni (1 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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Cadde Yazarları

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