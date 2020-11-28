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28.11.2020 - 07:00 | | LALE DANIŞMAN

Bir tutam güzellik

Cemiyet hayatının ünlü isimleri, Salkom Kozmetik’in yeni ürününün tanıtım davetinde bir araya geldi

Bir tutam güzellik
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Sosyal yaşamın tanınmış simaları, Renaissance Istanbul Polat Bosphorus Hotel’de bir araya geldi. Salkom Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Genç ve Bengü Arslan ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliğe, Hande Sezer Pekcan, Burcu Şendir, Serap Sarı ve Evrim Kırmızıtaş Başaran’ın da aralarında bulunduğu konuklar katıldı. ‘Bir Tutam Sağlık ve Güzellik’ mottosuyla başlayan davette sosyal mesafe ve maske kurallarına dikkat çektiklerini belirten Genç, “Piyasaya sunduğumuz yeni saç bakım ürünü Salkom Gold 24k’nın, dünyaca ünlü Türk markaları arasında yer almasını hedefliyoruz” diyerek, duygularını ifade etti. Ayrıca, organizasyondan elde edilen gelirin yüzde 10’u SMA hastası Muhammed Ali Rıza’nın tedavi masraflarına aktarıldı.

Bir tutam güzellik

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