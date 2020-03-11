Bodrum’a şifa dokunuşu

Türkiye’nin en lüks kaplıca oteli Sianji Well-Being Resort Kaplıca Bodrum Hotel, yeni sezona “Merhaba” dedi. Sianji Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Recai Çakır’ın ev sahipliğindeki davete, Muğla Valisi Esengül Civelek, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Prof. Dr. Ziya Karagülle, Ali Şen, Sevan Bıçakçı ile Mahmut Duruk gibi iş ve cemiyet hayatından çok sayıda önemli isim katıldı. Çakır konuşmasında, kaplıca suyunun detaylarıyla faydaları dışında, turizm ve sağlık sektörüyle ilgili deneyimlerini ve yeni yatırımları konuklara aktardı.