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27.02.2020 - 07:00 | | LALE DANIŞMAN

Boğaz’da keyifli davet

Institute Esthederm’in ‘Intensive Moleküler Bakım Serisi’, cemiyet hayatının ünlü isimlerine tanıtıldı.

Boğaz’da keyifli davet

Institute Esthederm’in ‘Intensive Moleküler Bakım Serisi’, cemiyet hayatının ünlü isimlerine tanıtıldı. Ulus 29’da, Ceylan Çapa, Ayşe Kucuroğlu, Derya Şensoy ve Öykü Çelik’in ‘Intensive’ serinin moleküllerini temsil ettiği etkinliğe, Burcu Şendir, Nefise Karatay, Ebru Destan, Eda Güzelcik, Lara Büyüktetik ve Melis Hatiopoğlu’nun da aralarında bulunduğu renkli simalar katıldı. Organizasyonda; Çapa, ‘Spiruline’ molekülünü temsil ederken, Kucuroğlu ‘Retinol’ molekülünü, Şensoy ise ‘AhaA Peel’ molekülüyle içeriğe katkıda bulundu. Canlı müzik eşliğinde keyifli anlar yaşayan konuklar, şıklıklarıyla da göz doldurdu. 

27 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteni27 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteni
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