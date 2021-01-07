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07.01.2021 - 08:41 |

Bond kızı Tanya Roberts'ın ölüm nedeni belli oldu

Geçtiğimiz hafta Los Angeles'ta köpeğini gezdirirken bir anda yere yığılan ve hastanede tedavi altına alınan Tanya Roberts, 65 yaşında hayata veda etti. Roberts'ın sözcüsü ve yakın dostu Mike Pingel, oyuncunun ölüm nedenini açıkladı.

Bond kızı Tanya Roberts'ın ölüm nedeni belli oldu
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'James Bond: Ölüme Bir Bakış (A View to a Kill)'  filminin yıldızı Tanya Roberts, 6 Ocak Pazartesi akşamı tedavi gördüğü hastanede 65 yaşında hayatını kaybetti.

Roberts'in temsilcisi Mike Pingel, konuyla ilgili Metro'ya açıklamalarda bulundu. Pingel, ünlü oyuncunun ölümüne böbreğine, karaciğerine, safra kesesine ve sonrasında kan dolaşımına yayılan bir idrar yolu enfeksiyonunun neden olduğunu belirtti.

Mike Pingel, Roberts için online düzenlenecek bir anma töreninin kısa süre içinde duyurulacağını açıkladı.

Aktrisin ailesinin çiçekler göndermek yerine Roberts adına ASPCA'ya (Amerikan Hayvanlara Zulmü Önleme Topluluğu) bağış yapılmasını istediği öğrenildi.

Bond kızı Tanya Robertsın ölüm nedeni belli oldu

YAKIN DOSTU ACI HABERİ DOĞRULAMIŞTI

Roberts'ın ölümünü, sözcüsü ve yakın dostu Mike Pingel doğrulamıştı. Pingel, Hollywood Reporter'a verdiği röportajda Roberts'ın ölümünün kendisini yıktığını belirtmişti.

"O muhteşemdi ve güzeldi. Bir ışığın uzaklara gittiğini hissediyorum" diyen Mike Pingel, Tanya Roberts'ın bir melek olduğunu ifade etmişti.

TANYA ROBERTS KİMDİR?

Gerçek adı Victoria Leigh Blum olan Tanya Roberts, kariyerine model olarak başladı. Reklam filmlerinde kamera karşısına geçtikten sonra 1975'te Forced Entry adlı yapımla oyunculuğa geçiş yaptı.

Birçok filmde rol alan Tanya Roberts, James Bond serisinden 1985 tarihli A View to a Kill (Ölüme Bir Bakış) ile büyük bir çıkış yakaladı. Fakat bu filmin ardından kariyerinde beklenen yükselişi bir türlü gerçekleştiremedi.

FOTOĞRAFLAR: BACKGRID USA

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