MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Bülent Serttaş: Ortalık karışacak
12.02.2021 - 14:13 |

Bülent Serttaş: Ortalık karışacak

'İbo Show' programında dans eden oryantal Didem Kınalı'ya bakmamak için verdiği uğraş çok konuşulan şarkıcı Bülent Serttaş, önceki gün eşi Selvi Serttaş ile birlikte Zorlu AVM'de görüntülendi.

Bülent Serttaş: Ortalık karışacak
ABONE OL

Eşi Selvi Serttaş ve çocukları ile birlikte alışveriş merkezine gelen Bülent Serttaş, mağazaların yeni sezon ürünlerini inceledi.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Didem Kınalı'dan Bülent Serttaş açıklaması

Muhabirlerin fotoğraf isteklerini kırmayarak tek başına poz veren Serttaş, "Çok güzel şarkılar geliyor, iddialıyım, ortalık karışacak" dedi.

Bülent Serttaş: Ortalık karışacak

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Şarkıcı Linet'ten Bülent Serttaş cevabı
Magazin Haberleri Bülteni (12 Şubat 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | Trabzonspor, Bakasetas, Berat ve Yunus Mallı'ya imza attırdı

Son dakika | Trabzonspor, Bakasetas, Berat ve Yunus Mallı'ya imza attırdı

David Alaba, Real Madrid'den 22 milyon euro istedi!

David Alaba, Real Madrid'den 22 milyon euro istedi!

Glory Johnson sağlık kontrolünden geçirildi

Glory Johnson sağlık kontrolünden geçirildi

Son Dakika | Beşiktaş'tan TFF'ye 'maç saati' başvurusu

Son Dakika | Beşiktaş'tan TFF'ye 'maç saati' başvurusu

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet