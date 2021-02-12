12.02.2021 - 14:13 |
Bülent Serttaş: Ortalık karışacak
'İbo Show' programında dans eden oryantal Didem Kınalı'ya bakmamak için verdiği uğraş çok konuşulan şarkıcı Bülent Serttaş, önceki gün eşi Selvi Serttaş ile birlikte Zorlu AVM'de görüntülendi.
Eşi Selvi Serttaş ve çocukları ile birlikte alışveriş merkezine gelen Bülent Serttaş, mağazaların yeni sezon ürünlerini inceledi.
Muhabirlerin fotoğraf isteklerini kırmayarak tek başına poz veren Serttaş, "Çok güzel şarkılar geliyor, iddialıyım, ortalık karışacak" dedi.