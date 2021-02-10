MESUT YILMAZ
• 10 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
Şarkıcı Linet'ten Bülent Serttaş cevabı
Şarkıcı Linet, önceki gün Youtube’da kendi kanalı ‘Linetmenasi’ için bir çekim gerçekleştirdi. Kıyafetlerle yaklaşık 18 saat süren bir sahne yapan şarkıcı, 'İbo Show'a programına katılan Bülent Serttaş'ın, dans eden oryantal Didem'e bakmamak için verdiği uğraş hakkında da konuştu.
MESUT YILMAZ
• 10 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
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"Her zaman en güzelini yapmak istiyorum" diyen Linet, YouTube kanalı için ‘Yorum Farkı 3’ diyorum. Bu şu an için fragman, devamı müthiş olacak" dedi.
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