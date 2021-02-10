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MESUT YILMAZ
• 10 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:

Şarkıcı Linet'ten Bülent Serttaş cevabı

Şarkıcı Linet, önceki gün Youtube’da kendi kanalı ‘Linetmenasi’ için bir çekim gerçekleştirdi. Kıyafetlerle yaklaşık 18 saat süren bir sahne yapan şarkıcı, 'İbo Show'a programına katılan Bülent Serttaş'ın, dans eden oryantal Didem'e bakmamak için verdiği uğraş hakkında da konuştu.

MESUT YILMAZ
• 10 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
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"Her zaman en güzelini yapmak istiyorum" diyen Linet, YouTube kanalı için ‘Yorum Farkı 3’ diyorum. Bu şu an için fragman, devamı müthiş olacak" dedi.

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Pandemi sürecinden de bahseden Linet, "Şarkı söyleyemediğim zaman nefessiz kaldığımı hissediyorum. Bu yüzden şu günlerin bir an önce bitmesini diliyorum" dedi.

31 MİLYON OLSUN GERÇEK OLSUN

"1 MİLYON OLSUN GERÇEK OLSUN"

YouTube izlenme sayılarıyla ilgili sorulara şarkıcı, "Ben organik olmayan şeyi yemiyorum bile... Bir milyon olsun gerçek olsun. Önemli olan gerçek kişilere erişebilmek" dedi.

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Linet, sözlerine "Ancak ben inanıyorum ki, milyonları peşinden sürükleyecek bir proje olacak bu. İnsanlar akşam masalarını kurup, benim kanalımı açarak; en ön masadaymış gibi izleyecekler. Çok güzel sürprizler hazırlıyorum. Bazen konuklarım olacak" diye devam etti.

5BEN DEDİKODU PEŞİNDE DEĞİLİM

"BEN DEDİKODU PEŞİNDE DEĞİLİM"

YouTuberların şarkı çıkartmasına ise Linet, "Fazla takip etmiyorum. Ben dedikodu peşinde değilim, YouTube’da sadece şarkı arıyorum. Dedikoduyu sizlerin haberlerinden, programlarından keyifle takip ediyorum. Her yiğidin bir yoğurt yiyişi var. Bu da benim tarzım!" şeklinde konuştu.

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Öte yandan Linet, geçtiğimiz hafta 'İbo Show'a konuk olan Bülent Serttaş’ın; Didem Kınalı dans ederken kafasını çevirmesi hakkında da konuştu.

7HERKESİN BAKIŞ AÇISI FARKLIDIR

"HERKESİN BAKIŞ AÇISI FARKLIDIR"

Şarkıcı, konuyla ilgili; "Herkesin bakış açısı farklıdır. Ben kötü niyetle yaptığına inanmıyorum. Hem güzele bakmak sevaptır. O sevaba girmek istemediyse onun bileceği iş" diyerek, esprili bir yanıt verdi.

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MESUT YILMAZ/ MİLLİYET

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