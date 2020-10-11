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11.10.2020 - 16:38 |

Buray: Acelem var!

Şarkıcı Buray, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı. Muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayarak poz veren Buray, "Affedin, çok acelem var" diyerek müsaade istedi.

Buray: Acelem var!
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Buray, önceki gün İstinye Park'ta objektiflere takıldı. Öğle saatlerinde alışveriş merkezine gelen Kıbrıslı şarkıcı, alışveriş merkezi girişinde karşılaştığı muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayarak objektiflere poz verdi.

Fotoğraf çekildikten sonra muhabirlerden müsade isteyen Buray, "Arkadaşlar bu sefer beni affedin, çok acelem var. Başka zaman karşılaştığımızda uzun uzun sohbet ederiz" dedi. Alışveriş merkezine giren ve kısa sürede alışverişini de tamamlayan şarkıcı, ardından aracıyla ayrıldı.

Buray: Acelem var

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