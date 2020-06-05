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05.06.2020 - 15:55 |

Burcu Kara: Kimse virüs bitti demedi!

Normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte gerekli önlemleri alarak dışarı çıkan oyuncu Burcu Kara, sokakta gördüğü manzaraya Instagram hesabından yaptığı paylaşımla isyan etti.

Burcu Kara: Kimse virüs bitti demedi!
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Karantina döneminde sosyal medya hesabını daha aktif kullanan Burcu Kara, bu defa normalleşme sürecine dair bir paylaşım yaptı. Tedbirlerini alarak sokağa çıkan Kara, sokakta karşılaştığı manzaradan duyduğu rahatsızlığı sosyal medya hesabından dile getirdi.

Virüs tehlikesinin henüz geçmediğini söyleyen güzel oyuncu şöyle dedi:

“Günaydın merkez… İki gündür kontrolü bırakmadan dısarı çıkıp, işlerimi halledip eve döndüm. Ama maalesef insanların belki yüzde sekseninde maske yoktu. Ne kadar üzüldüğümü anlatamam. Hele o gençler! Kimse zevk almaz bunu takarken. Ama aylardır, saatlerce hiç çıkarmadan bununla yaşayıp bize, bizim için hizmet eden sağlık çalışanlarının yerine kendinizi bir koyun yahu! Bu kadar emeği,bu kadar vakit ve ekonomik kaybı nasıl hiçe sayıyorsunuz? Virüs bitti demedi kimse. Önlem alıp, hayatımıza kontrollü bir sekilde devam edelim dendi. Başına buyruk yaşamak cahilliktir. Böyle bir dönemde kul hakkı yemektir hatta. El insaf!”

Burcu Kara: Kimse virüs bitti demedi

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Cadde Yazarları

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