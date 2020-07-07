Burcu Kara, oğlunu paylaştı: Tatil falan dinlemiyor, çalışıyor!

2016 yılında yönetmen Fırat Parlak ile dünyaevine giren Burcu Kara, normalleşmenin başlamasıyla birlikte tatile gitti. Oğlunun fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Kara, Ali'nin ne kadar enerjik olduğundan bahsetti.

Ali’ye birçok sorumluluk verdiklerini söyleyen Kara, “Ali tatil falan demiyor, çalışıyor. Her fırsatta görev vermeye çalışıyoruz ona. Hem öğrensin, hem de zaten 'Ben de varım' döneminde olduğu için ona iyi gelsin diye” dedi.

“Şu anda sanki duvara konuşuyormuşuz gibi asla dinlemiyor bizi, aksine 'Yapma' dediğimiz her şeyi yapıyor. O yüzden mümkün olduğu kadar toprakla ve hayvanlarla iç içe olsun diye her gittiğimiz yerde bir bağ bahçe peşindeyiz”