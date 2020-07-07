MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Burcu Kara, oğlunu paylaştı: Tatil falan dinlemiyor, çalışıyor!
07.07.2020 - 07:32 |

Burcu Kara, oğlunu paylaştı: Tatil falan dinlemiyor, çalışıyor!

Oyuncu Burcu Kara, oğlunun fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Ali'nin ne kadar enerjik olduğundan bahseden Kara, "Tatil falan demiyor, çalışıyor” dedi.

Burcu Kara, oğlunu paylaştı: Tatil falan dinlemiyor, çalışıyor!
ABONE OL

2016 yılında yönetmen Fırat Parlak ile dünyaevine giren Burcu Kara, normalleşmenin başlamasıyla birlikte tatile gitti. Oğlunun fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Kara, Ali'nin ne kadar enerjik olduğundan bahsetti.

Ali’ye birçok sorumluluk verdiklerini söyleyen Kara, “Ali tatil falan demiyor, çalışıyor. Her fırsatta görev vermeye çalışıyoruz ona. Hem öğrensin, hem de zaten 'Ben de varım' döneminde olduğu için ona iyi gelsin diye” dedi.

“Şu anda sanki duvara konuşuyormuşuz gibi asla dinlemiyor bizi, aksine 'Yapma' dediğimiz her şeyi yapıyor. O yüzden mümkün olduğu kadar toprakla ve hayvanlarla iç içe olsun diye her gittiğimiz yerde bir bağ bahçe peşindeyiz”

Burcu Kara, oğlunu paylaştı: Tatil falan dinlemiyor, çalışıyor

Magazin Haberleri Bülteni (6 Temmuz 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Halasının kuzusu

Halasının kuzusu

‘KOMEDİSİYLE DRAMI ORANTILI’

‘KOMEDİSİYLE DRAMI ORANTILI’

Sonuna kadar ‘hayır’

Sonuna kadar ‘hayır’

Dolunay güzeli

Dolunay güzeli

Sıradaki Haber