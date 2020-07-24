Burcu Şendir: Evim artık Bodrum’da

Yakın bir dostuyla geldiği AVM’de yemek yiyip sohbet eden Burcu Şendir, daha sonra açık alanda bulunan alanda gezintiye çıktı.

Tatilden yeni geldiğini belirten Şendir, "Benim evim Bodrum’da artık, İstanbul'a çok nadir geliyorum. Önümüzdeki günlerde tekrar gideceğim" dedi.