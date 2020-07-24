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24.07.2020 - 13:33 |

Burcu Şendir: Evim artık Bodrum’da

Sosyetik güzel Burcu Şendir, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.

Burcu Şendir: Evim artık Bodrum’da
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Yakın bir dostuyla geldiği AVM’de yemek yiyip sohbet eden Burcu Şendir, daha sonra açık alanda bulunan alanda gezintiye çıktı.

Tatilden yeni geldiğini belirten Şendir, "Benim evim Bodrum’da artık, İstanbul'a çok nadir geliyorum. Önümüzdeki günlerde tekrar gideceğim" dedi.

Filiz Akın ile oğlu İlker İnanoğlu aylar sonra kavuştuCorona virüs nedeniyle birbirlerine hasret kalan Filiz Akın ile oğlu buluştu. Filiz Akın, kendisi gibi oyuncu olan oğlu İlker İnanoğlu ile kavuştuğu anların videosunu ise "Aylar sonra görmenin mutluluğla" notuyla Instagram'dan paylaştı.
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Cadde Yazarları

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