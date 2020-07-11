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11.07.2020 - 07:00 |

Çağatay Ulusoy'dan bir ilk!

Bir süredir ekranlardan uzak kalan Çağatay Ulusoy, yakında bir sinema filminin başrolü olarak kamera karşısına geçecek. 29 yaşındaki oyuncu, son dizisinin yapım şirketiyle de yapım ortağı olacak.

Çağatay Ulusoy'dan bir ilk!
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Milliyet gazetesinden Ali Eyüboğlu'nun, "Dizi Yıldızının Film Sürprizi" başlıklı yazısı şöyle:
"Recep İvedik 3'te küçük bir rol, ‘Anadolu Kartalları’ ve ‘Delibal’ filmlerinde başrol oynayan, dizilerle yıldızı parlayan Çağatay Ulusoy, yakında bir ilke imza atacak.
Ulusoy, Ercan Mehmet Erdem’in senaryosunu yazdığı sinema filminin başrol oyuncusu olarak kamera karşısına geçmekle yetinmeyip, son dizisinin yapım şirketi OGMedya ile yapım ortağı olacak.
Ulusoy’a eşlik edecek oyuncuların henüz belirlenmediği filmin türü dram, hem de en ağırından.
Oyuncunun başrolün yanı sıra ilk kez ortaklık yapacağı yapımın yönetmen koltuğunda da tanıdık bir isim var. Filmi, vizyona girdikleri dönemde gişe rekorları kıran ‘Ayla’ ve ‘Müslüm’ün yanı sıra ‘Türk İşi Dondurma’ ve ‘Sarıkamış Çocukları’ gibi beğenilen yapımlara imza atan Can Ulkay yönetecek."

Çağla Şikel'in tatil geleneğiManken Çağla Şıkel, oğulları Kuzey ve Uzay’ı Çeşme’de bulunan eski eşi Emre Altuğ’un yanına bıraktı, annesi Asuman Şıkel’le birlikte tatile çıktı.
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Cadde Yazarları

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