Çağatay Ulusoy'dan bir ilk!

Milliyet gazetesinden Ali Eyüboğlu'nun, "Dizi Yıldızının Film Sürprizi" başlıklı yazısı şöyle:

"Recep İvedik 3'te küçük bir rol, ‘Anadolu Kartalları’ ve ‘Delibal’ filmlerinde başrol oynayan, dizilerle yıldızı parlayan Çağatay Ulusoy, yakında bir ilke imza atacak.

Ulusoy, Ercan Mehmet Erdem’in senaryosunu yazdığı sinema filminin başrol oyuncusu olarak kamera karşısına geçmekle yetinmeyip, son dizisinin yapım şirketi OGMedya ile yapım ortağı olacak.

Ulusoy’a eşlik edecek oyuncuların henüz belirlenmediği filmin türü dram, hem de en ağırından.

Oyuncunun başrolün yanı sıra ilk kez ortaklık yapacağı yapımın yönetmen koltuğunda da tanıdık bir isim var. Filmi, vizyona girdikleri dönemde gişe rekorları kıran ‘Ayla’ ve ‘Müslüm’ün yanı sıra ‘Türk İşi Dondurma’ ve ‘Sarıkamış Çocukları’ gibi beğenilen yapımlara imza atan Can Ulkay yönetecek."