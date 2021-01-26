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26.01.2021 - 11:35 |

Çağla Şıkel: Koronavirüs test sonucum negatif

Geçtiğimiz günlerde koronavirüs aşısı yaptıran ve bu anlara ilişkin kareleri sosyal medyada paylaşan Çağla Şıkel, temaslı geçmişi nedeniyle koronavirüs testi yaptırdı. Ünlü sunucu, Instagram hesabından test sonucunu açıkladı.

Çağla Şıkel: Koronavirüs test sonucum negatif
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FOX TV'de ekrana gelen 'Çağla ile Yeni Bir Gün' programının sunuculuğunu üstlenen Çağla Şıkel, koronavirüs testi yaptırdı. "Temaslı geçmişim olması ihtimaliyle test yaptırdık" diyen Şıkel, “Kısa bir süre sonra yayındayız” açıklamasını yaptı.

Çağla Şıkel: Koronavirüs test sonucum negatif

Ünlü sunucu 28 Aralık’ta aşı olduktan sonra, "3. faz gönüllüsü olarak coronavac aşımı oldum. Koronadan korkun, aşıdan değil" demişti.

"AŞIYI GÖNÜLLÜ OLDUM"
Çağla Şıkel aşı olduktan sonra, "Yanlış anlaşılmalar olduğunu görünce bir bilgilendirme yapmanın gerekli olduğunu düşündüm... Ben her 18/59 yaş arası vatandaşın hakkı olan 'Çin aşısı Faz 3 çalışmalarına Sağlık Bakanlığımıza başvurarak gönüllü olarak katıldım. Bu çalışmaya denek olarak katılan 8 bin vatandaştan biriyim. Bana yapılan aşı da olabilir plasebo (gerçek olmayan) da olabilir. Şu an bunu doktorlarımız dahil kimse bilmiyor. Çünkü sistem tüm dünyada böyle işliyor. Sonucunu, Faz 3 çalışması sonuçlandığında herkes gibi bende öğrenmiş olacağım. Öncelik sağlık çalışanımız ve 65 yaş üstü kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızken, benim aşı olmam söz konusu değildir. Aslında bence siz benim aşı olup olmadığıma değil de, cesaretime inanamadınız" ifadeleri kullanmıştı.

Çağla Şıkel: Koronavirüs test sonucum negatif

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