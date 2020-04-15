Çağla Şıkel: Yalnızken daha da güzelsin İstanbul

Virüs tehlikesine rağmen çalışmak için sokağa çıkan Çağla Şıkel, sunuculuğunu yaptığı program üzerinden izleyenleri bilgilendirmeye devam ediyor.

Sosyal medya hesabından yoğun temposuna dair paylaşımlarda bulunan Şıkel, bu defa da işe giderken çektiği bir fotoğrafı paylaştı. Boş kalan İstanbul’un keyifli olduğuna dair bir gönderme yapan Şıkel, bu görüntünün üzerine “Yalnızken daha da güzelsin İstanbul” notunu düştü.