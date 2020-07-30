Çağla Şıkel’den ‘masayı topluyorumdur’ paylaşımı

Çocuklarıyla birlikte tatilde olan Çağla Şıkel, Instagram hesabından yayınladığı video ile hem gülümsetti hem de balerinlik zamanından kalma becerilerini halen kaybetmediğini gösterdi.

Ailece yenen keyifli bir yemeğin ardından masayı toplamaya başlayan manken, iki eliyle kaseleri tutarken, bacağını bir hayli yukarı kaldırdı ve kapı açma işini ayağıyla yaptı.