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30.07.2020 - 11:42 |

Çağla Şıkel’den ‘masayı topluyorumdur’ paylaşımı

Çektiği eğlenceli videolar ile takipçilerinin yüzünü güldüren manken Çağla Şıkel, sosyal medyada yaptığı son paylaşımla ne kadar esnek bir vücuda sahip olduğunu gösterdi.

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Çocuklarıyla birlikte tatilde olan Çağla Şıkel, Instagram hesabından yayınladığı video ile hem gülümsetti hem de balerinlik zamanından kalma becerilerini halen kaybetmediğini gösterdi.

Ailece yenen keyifli bir yemeğin ardından masayı toplamaya başlayan manken, iki eliyle kaseleri tutarken, bacağını bir hayli yukarı kaldırdı ve kapı açma işini ayağıyla yaptı. 

Çağla Şikel'in eğlenceli paylaşımıÇektiği eğlenceli videolar ile takipçilerinin yüzünü güldüren manken Çağla Şıkel, sosyal medyada yaptığı son paylaşımla ne kadar esnek bir vücuda sahip olduğunu gösterdi.
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Cadde Yazarları

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