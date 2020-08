Can Yapıcıoğlu kimdir, kaç yaşında? Işın Karaca'nın yeni sevgilisi Can Yapıcıoğlu aslen nereli?

Can Yapıcıoğlu kimdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Aralık ayında Işın Karaca ile yeni bir aşka yelken açan Can Yapıcıoğlu, organizatörlük kariyerinin yanı sıra şarkıcılık da yapıyor. Aralık ayında Kanal D ekranında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olan Işın Karaca bir jazz konserinde Can Yapıcıoğlu ile birbirlerine açıldıklarını duyurmuştu. Peki Can Yapıcıoğlu kimdir?

CAN YAPICIOĞLU KİMDİR?

Can Yapıcıoğlu, Işın Karaca'nın Eylül 2019'daki İzmir konserini organize etmişti. Organizatör kariyerinin yanı sıra şarkıcılık yapan Can Yapıcıoğlu, 1992 doğumlu, yani Işın Karaca’dan 21 yaş küçük.

İzmirli besteci ve piyanist Can Yapıcıoğlu, 23 Mart 1992'de Akhisar'da dünyaya geldi. 5 yaşındayken İstanbul Devlet Konservatuarı'nın Keman bölümünden mezun olan babası Mesut Yapıcıoğlu ile piyano öğrenmeye başladı. Okul yıllarında Arzu Akay ile piyano eğitimine devam etti. İkinci bir müzik aleti olarak okulda viyola öğrendi ve okul orkestrası için kontrbas çaldı. Okul dizisi orkestrası ve genç yaşlarındaki okul korosu için besteleri, Üniversite Akademik Orkestraları tarafından birçok kez çalındı. Klasik eğitim sürecinin yanı sıra caz ve uyum eğitimini babasıyla sürdürdü. Üniversite eğitimi ve klasik eğitim sürecinden sonra, piyanist ve besteci olarak caz sahnesine katılmaya daha fazla önem verdi.