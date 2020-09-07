Caner Turp kimdir, kaç yaşında? Caner Turp nereli, hangi takımda oynuyor?

Gizem Güven, 6 Eylül'de futbolcu nişanlısı Caner Turp ile dünya evine girdi. Sihirli Annem dizisinin tüm çocuk oyuncuları, dün akşam evlenen Gizem Güven’in düğünü için yıllar sonra bir araya geldi. Gizem Güven'in sevenleri ise Caner Turp hakkında arayışa geçti. Peki Caner Turp kimdir? İşte Caner Turp hakkında merak edilenler...

CANER TURP KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

16 Nisan 1992'de doğan Caner Turp, , Siverek Belediyespor takımında stoper pozisyonunda görev yapan Türk futbolcudur. Caner Turp'un boyu 1,83 'dür.

Turp, ilk profesyonel maçına Aydınspor 1923 formasıyla 16 Eylül 2012 tarihinde 3. Lig'de 3-0 yendikleri Derince Belediyespor karşısında çıkarken, 72. dakikada oyuna girdi. İlk golünü Tokatspor formasıyla 16 Mart 2014 tarihinde 2. Lig'de Tarsus İdman Yurdu'nu 3-2 yendikleri maçta attı.