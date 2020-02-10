Tv8 ekranlarında sunuculuk yapan Cansu Canan Özgen, evlilik yolunda ilk adımı attı.

Özgen, nişan fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı. Mutluluk karelerine duygusal bir not yazan güzel sunucu şöyle dedi:

"O kadar özel,o kadar güçlü ki seninle hikayemiz...Sana olan duygularım o kadar derin ki... Gözlerin gözlerimden,ellerin ellerimden hiç ayrılmasın.

Dostum,en yakın arkadaşım,yol arkadaşım,birlikte en çok güldüğüm adam..Başıma gelen en güzel şey sensin,hadi birlikte yaşlanalım biliyorum yine çook eğleneceğiz. Seni çok Seviyorum. 09.02.2020"

Çift, haziran ayında nikah masasına oturacak.