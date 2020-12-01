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01.12.2020 - 14:36 |

Cansu Tosun-Erkan Kolçak Köstendil oğullarını karavanda büyütecek

Oyuncu çift Erkan Kolçak Köstendil ile Cansu Tosun, oğulları Marsel doğduktan sonra sakin ve doğal bir yaşam sürmek istedi.

Cansu Tosun-Erkan Kolçak Köstendil oğullarını karavanda büyütecek
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Cansu Tosun-Erkan Kolçak Köstendil çifti, bir süre önce Balıkesir Gömeç’teki Pateriça Plajı’nda kamp yapmaya başladı.

Günaydın’dan Özlem Avcı’nın haberine göre, koronavirüs salgını nedeniyle serlerden uzak kalmayı tercih eden ikili, oğullarını doğa ile iç içe karavanda büyüteceklerini söyledi.

Magazin Haberleri Bülteni (1 Aralık 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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