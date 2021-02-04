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04.02.2021 - 09:11 | | UMUT ÜNVER

Cem Yılmaz: Ne yazacaksınız şimdi?

Komedyen Cem Yılmaz, önceki akşam Levent’teki ofisinin çıkışı görüntülendi.

Cem Yılmaz: Ne yazacaksınız şimdi?
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Ofisi ile araba mesafesindeki yürüyüşü alanı için gazetecilere takılan Cem Yılmaz, "Ne yazacaksınız şimdi, 'arabasına yürüdü' mü diyeceksiniz?" diye konuştu.

Eski sevgilisi Serenay Sarıkaya’nın açıklamaları hatırlatılıp sosyal medyada paylaşımlarını beğendiği sorulsa da komedyen, sessiz kalmayı tercih etti. "Sarıkaya ile barışır mısınız?" sorusunu da "İşim var" diyerek geçiştirdi. 

    Magazin Haberleri Bülteni (4 Şubat 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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    Cadde Yazarları

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