Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ayrıldı mı?

Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programında ikili arasında bir tartışma çıktığı; Cem Yılmaz'ın kendi evini terk ederek Bodrum'a gittiği iddia edilmişti. Sarıkaya'nın ise bunun üzerine Çanakkale'ye gittiği ifade edilmişti.

Sevgilisi Serenay Sarıkaya’yla ayrıldığı iddia edilen Cem Yılmaz, ofis çıkışı karşılaştığı muhabirlerin sorularını cevapsız bırakarak, sessizliğini korudu

HABER: UMUT ÜNVER