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18.07.2020 - 13:55 | | UMUT ÜNVER

Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ayrıldı mı?

Komedyen Cem Yılmaz, önceki gün Levent’teki ofisinden çıkarken görüntülendi.

Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ayrıldı mı?
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Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programında ikili arasında bir tartışma çıktığı; Cem Yılmaz'ın kendi evini terk ederek Bodrum'a gittiği iddia edilmişti. Sarıkaya'nın ise bunun üzerine Çanakkale'ye gittiği ifade edilmişti.

Sevgilisi Serenay Sarıkaya’yla ayrıldığı iddia edilen Cem Yılmaz, ofis çıkışı karşılaştığı muhabirlerin sorularını cevapsız bırakarak, sessizliğini korudu

Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ayrıldı mı

HABER: UMUT ÜNVER

Magazin Haberleri Bülteni (18 Temmuz 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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