Cemal Hünal kimdir, kaç yaşında? Oynadığı dizi ve filmler...

Survivor 2021 başladı. Biribirinden ünlü isimler yarışmada boy gösteriyor. Bu ünlülerden biri de Cemal Hünal... Hünal hakkında detaylı bilgiye sahip olmayanlar "Cemal Hünal kimdir, kaç yaşında?" sorularını yöneltiyor.

SURVİVOR CEMAL HÜNAL KİMDİR?

2 Ekim 1976 tarihinde İstanbul’da dünyaya gözlerini açan Cemal Hünal’ın çocukluğu doğduğu bölge olan Maçka’da aile apartmanlarında geçti. Dedesi tarafından yaptırılan ve adı ‘Cemal Hünal Apartmanı’ olan binada hayatının ilk yıllarını geçiren ünlü oyuncunun babası eski bir sanayici olan Atilla Hünal, annesi ise Vicki Hünal’dır.

CEMAL HÜNAL KAÇ YAŞINDA?

45 yaşında olan Cemal Hünal’ın Kerem adında bir erkek kardeşi de bulunuyor.

SURVIVOR CEMAL HÜNAL BOYU

Cemal Hünal’ın boyu ise hayranları tarafından merak edilen bir diğer soru. 1.79 m boyunda olan oyuncu, 76 kiloya sahip.

SURVIVOR CEMAL HÜNAL EĞİTİMİ, NEREDE OKUDU?

Cemal Hünal’ın eğitim hayatı ise şöyle; Oyuncu, İstanbul’da Saint Benoit Fransız Lisesi‘nde iki yıl okudu ancak disiplin sorunu nedeniyle ailesi tarafından 17 yaşındayken 1993 yılında İskoçya’ya, Gordonstoun International Summer School’a gönderildi. Sonrasında ise Los Angeles Ucla Extension’da, Santa Monica Collage’da ve London Film School’da tiyatro ve sinema eğitimi aldı.

SURVIVOR CEMAL HÜNAL OYUNCULUĞA NASIL BAŞLADI?

Üniversite hayatı boyunca çalışan Cemal Hünal, Amerika Birleşik Devletleri’nde çeşitli kısa filmlerde rol alarak kariyer hayatındaki ilk adımlarını attı. Öte yandan eğitimi devam ederken, bulaşıkçılık, aşçılık, barmenlik gibi alanlarda da çalıştı. Hünal, en son Los Angeles’da senaryo analistliği yaptı. Türkiye’ye döndüğünde ise onu milyonlara tanıtan film 2008 yılında çekilen ‘Issız Adam’ oldu. O dönem içinde Antakya’da çekilen sevilen dizi ‘Asi’de de rol aldı. Dizi, 2007 ile 2009 yılları arasında Türk seyircisiyle buluştu.

SURVIVOR CEMAL HÜNAL EVLİ Mİ?

Hayranları ‘Cemal Hünal evli mi?’ sorusunu da oldukça merak ediyor. İlk evliliğini Los Angeles’da Cemal Hünal, 28 yaşına geldiğinde bu evliliğini noktaladı. Sonrasında ise Lale Cangal ile 18 Eylül 2011’de dünyaevine girdi. Hünal’ın, Nişantaşı’nda “Zazie”adında İtalyan restoranı ve İstanbul Adalarda Sedef Adasında “Port Sedef” adıyla bir beach club tarzında işletmesi de bulunuyor. Cemal Hünal yıllar önce verdiği bir röportajında, eşi Lale ile ilgili bir hayli romantic cümleler sarf ediyor. Lale Cangal ile olan evliliğini ‘Dört ayak üzerine düştüm’ diyerek tanımlayan Cemal Hünal, eşinin kendisini çok iyi anladığını ve bu nedenle de hiç zorlanmadığını belirtiyor. Yine bir röportajında evliliğe dair konuşan Survivor Cemal Hünal, bir insanla aynı evi paylaşmanın kolay olmadığını bunun karşılıklı özveri ve saygı gerektirdiğini vurguluyor.

CEMAL HÜNAL’IN EŞİ LALE CANGAL KİMDİR?

2011 yılında sevilen oyuncu Cemal Hünal’la evlenen Lale Cangal, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Keman Bölümünden mezun oldu. Goldmine Management oyunculuk ajansına bağlı olarak oyunculuk yapan Lale Cangal, son dönemde ise kendi tasarladığı takılarla dikkatleri üzerine çekti. 1981 yılında Hollanda’da doğan Cemal Hünal’ın eşi Lale Cangal; Yeniden Başla, Annem, Benden Baba Olmaz, Dudaktan Kalbe, Kurtlar Vadisi Pusu, Emret Komutanım, Herkes mi Aldatır ve Araf Zamanı gibi projelerde oyunculuk performansını gösterdi.

Eşi Survivor'a giden Lale Cangal, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı: 'Sizce Cemal hayatının normalini yaşamaya mı gitti, yarışmaya mı gitti?' bunu zamanla göreceğiz... 'Sizce sabır ve açlık performansı nasıl olacak?' Ben gerçekten yorum yapamıyorum.. Göreceğiz."

Eşi Survivor'a giden Lale Cangal, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı: 'Sizce Cemal hayatının normalini yaşamaya mı gitti, yarışmaya mı gitti?' bunu zamanla göreceğiz... 'Sizce sabır ve açlık performansı nasıl olacak?' Ben gerçekten yorum yapamıyorum.. Göreceğiz."

CEMAL HÜNAL’IN ÇOCUĞU VAR MI?

Peki Survivor 2021’de Ünlüler takımında mücadele edecek Cemal Hünal’ın çocuğu var mı? Hünal’ın Lale Cangal ile olan evliliğinden Doğan Atilla adında bir oğlu var. Minik Doğan, 7 Ağustos 2013’te dünyaya gözlerini açtı.

CEMAL HÜNAL’IN ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI

Ünlü oyuncu, birçok tiyatro oyununda rol aldı. İşte sırasıyla Cemal Hünal’ın rol aldığı tiyatro oyunları:

• 2' si 1 Arada: Ahmet Kazanbal - Gate Sahne Sanatları 2015

• Aşk Kokusu: Neil Simon - Tiyatro Şenay – 2010

• Öfke (oyun): John Osborne - Tiyatro Arı – 2012

CEMAL HÜNAL’IN ROL ALDIĞI DİZİLER

İlk dizisini 2007 yılında çeken Cemal Hünal’ın rol aldığı diziler ise sırasıyla şöyle:

• Asi ( 2007-2009) – Kerim

• Kış Masalı (2009) - Ali Murat

• Adanalı (2010) – Alex

• Seni Bana Yazmışlar (2011) – Yalçın

• Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam (2012) – Murat

• Osmanlı Tokadı (2013) – Moğo

• Tatar Ramazan (dizi) (2013) - Rüstem SinanParamparça (2014) - Alper

CEMAL HÜNAL’IN ROL ALDIĞI FİLMLER

Yine 2007 yılında sinema kariyerine başlayan Cemal Hünal’ın rol aldığı filmler ise aşağıda yer alıyor:

• Kırmızı (2015) – Umut

• Günce (2013) – Cengiz

• Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda (2013) – Mert

• Kaos Örümcek Ağı (2012) – Mansur

• Ayaz (2012) – Şahin

• Romantik Komedi (2009) - (2010) – Mert

• Peşpeşe - (2010) – Bora

• Issız Adam : Çağan Irmak - (2008) – Alper

• Ulak : Çağan Irmak - (2007) - Ulak İbrahim

CEMAL HÜNAL’IN SOSYAL MEDYA HESABI, INSTAGRAM’I VAR MI?

Oyuncu Cemal Hünal, Survivor’a gideceği açıklanan ilk ünlülerden olmuştu. Acun Ilıcalı, Survivor Cemal Hünal’ın Dominik Cumhuriyeti’ne gideceğini, sosyal medya hesabından duyurmuş ve Hünal ile özdeşleşen Issız Adam filmine bir çağrışımda bulunmuştu. Acun Ilıcalı, ‘Issız Adam, Issız Ada’da’ notuyla dikkat çekmişti. Öte yandan Survivor takipçilerinin merak ettiği hususlardan biri de Survivor Cemal Hünal’ın sosyal medya hesabının olup olmadığı… Cemal Hünal, Instagram kullanmaktadır ve Hünal’ın Instagram kullanıcı adı: cemalhunal’dır. Cemal Hünal’ın şu an itibariyle 164 bin takipçisi bulunmaktadır.