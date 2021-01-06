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HaberlerMagazin Haberleri Cemre Gümeli-Fatma Toptaş'ın 2021 dileği
06.01.2021 - 12:27 |

Cemre Gümeli-Fatma Toptaş'ın 2021 dileği

Fatma Toptaş, kendisi gibi oyuncu arkadaşı Cemre Gümeli ile birlikte Zorlu AVM'de görüntülendi.

Cemre Gümeli-Fatma Toptaş'ın 2021 dileği
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Beraber alışverişe çıkan Fatma Toptaş ve Cemre Gümeli'nin ilk durağı meydan katında bulunan mağazalar oldu. Bir süre yeni sezon ürünleri inceleyen iki yakın arkadaş, baş başa keyifli bir gün geçirdi.

2021 için iyi dileklerini ve sağlıklı bir yıl olmasını dileyen Fatma Toptaş ve Cemre Gümeli, vale noktasındaki araçlarına binerek AVM'den ayrıldı.

Magazin Haberleri Bülteni (6 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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