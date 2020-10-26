26.10.2020 - 09:55 |
Ceyda Ateş: Geliyor gelmekte olan
Hamileliğinin 35'nci haftasına giren oyuncu Ceyda Ateş, karnı burnunda pozunu sosyal medya hesabından yayınladı.
Buğra Toplusoy, 2013 yılında aşk yaşadığı oyuncu Ceyda Ateş için ailesine rest çekip, Miami'ye yerleşerek inşaat sektöründe faaliyet gösterdi. 2019'da Miami'de nikah masasına oturan ve şimdilerde anne-baba olmanın heyecanını yaşayan çiftten Ateş, hamileliğinin 35'nci haftasına girdi.
31 yaşındaki oyuncu, karnı burnunda pozunu sosyal medya hesabından yayınladı. Ateş, paylaşımına "Geliyor gelmekte olan" notunu düştü.