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26.10.2020 - 09:55 |

Ceyda Ateş: Geliyor gelmekte olan

Hamileliğinin 35'nci haftasına giren oyuncu Ceyda Ateş, karnı burnunda pozunu sosyal medya hesabından yayınladı.

Ceyda Ateş: Geliyor gelmekte olan
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Buğra Toplusoy, 2013 yılında aşk yaşadığı oyuncu Ceyda Ateş için ailesine rest çekip, Miami'ye yerleşerek inşaat sektöründe faaliyet gösterdi. 2019'da Miami'de nikah masasına oturan ve şimdilerde anne-baba olmanın heyecanını yaşayan çiftten Ateş, hamileliğinin 35'nci haftasına girdi.

31 yaşındaki oyuncu, karnı burnunda pozunu sosyal medya hesabından yayınladı. Ateş, paylaşımına "Geliyor gelmekte olan" notunu düştü.

Ceyda Ateş: Geliyor gelmekte olan

Magazin Haberleri Bülteni (26 Ekim 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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