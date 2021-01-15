Ceyda Ateş'ten makyajsız poz

2018 yılında Buğra Toplusoy ile Miami'de evlenen ve geçtiğimiz ay kızı Talya'yı kucağına alan Ceyda Ateş, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Instagram'da makyajsız pozunu paylaşan 32 yaşındaki oyuncu, doğal pozuna, "Uzayan saçlarım ve yorgunluk. Saçları örgü yap, aç" notunu düştü.

Doğum kilolarını vererek, eski formuna kavuşan Ceyda Ateş'in gönderisi, takipçilerinden 50 binin üzerinde beğeni aldı.