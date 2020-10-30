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30.10.2020 - 17:53 | | İSTANBUL (DHA)

Cezaevinden çıkan Halil Sezai, Kadıköy'deki evine geldi

Tuzla'da komşusunu dövdüğü iddiasıyla 43 gündür tutuklu bulanan Halil Sezai Paracıkoğlu, tahliye olduktan sonra evine geldi. Paracıkoğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.

Cezaevinden çıkan Halil Sezai, Kadıköy'deki evine geldi
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Tuzla'da 67 yaşındaki komşusunu darp ettiği iddiasıyla 17 Eylül'de 'silahlı kasten yaralama' suçundan tutuklanan Halil Sezai Paracıkoğlu, bugün çıktığı ilk duruşmada tahliye oldu. 43 gündür cezaevinde tutuklu bulunan Paracıkoğlu, tahliye olmasının ardından Kadıköy'deki evine gitti. Paracıkoğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.

NE OLMUŞTU
Tuzla'da 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'i darp ettiği iddiasıyla hakkında 5 ayrı suçtan toplamda 13 yıl 10 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Paracıkoğlu, savunmasında beraatini talep etmişti. Hükmünü açıklayan Anadolu 12. Asliye Ceza Mahkemesi de 'silahla kasten yaralama', 'hakaret', 'gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal etme' ve 'mala zarar verme' suçlarından toplamda 1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar vermişti. Mahkeme sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu ve tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak sanığın tahliyesine karar vermişti.

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