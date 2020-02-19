Çiçek Dilligil'den duygulandıran paylaşım

Zerrin Öztoprak'ın cenazesi Erenköy Galippaşa Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Pendik Yeni Şıhlı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kayınvalidesi Zerrin Öztoprak'ı son yolculuğuna uğurlayan oyuncu Çiçek Dilligil de duygusal bir paylaşıma imza attı. 19 Şubat'ın annesi Belkıs Dilligil'in doğum günü olduğunu belirten ünlü oyuncu, yayınladığı bu karenin altına; '19 Şubat... Ne tarih ama… annemin doğum günü, kayınvalidemi uğurlama günü... Nurlar içinde uyuyun' mesajını yazdı.