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19.02.2020 - 15:42 |

Çiçek Dilligil'den duygulandıran paylaşım

Şarkıcı Bora Öztoprak'ın annesi Zerrin Öztoprak, dün hayatını kaybetti. Öztoprak acı haberi, Instagram hesabından 'Canım Zerrom... Canım annem... Nurlarla...' mesajıyla duyurdu.

Çiçek Dilligil'den duygulandıran paylaşım

Zerrin Öztoprak'ın cenazesi Erenköy Galippaşa Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Pendik Yeni Şıhlı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kayınvalidesi Zerrin Öztoprak'ı son yolculuğuna uğurlayan oyuncu Çiçek Dilligil de duygusal bir paylaşıma imza attı. 19 Şubat'ın annesi Belkıs Dilligil'in doğum günü olduğunu belirten ünlü oyuncu, yayınladığı bu karenin altına; '19 Şubat... Ne tarih ama… annemin doğum günü, kayınvalidemi uğurlama günü... Nurlar içinde uyuyun' mesajını yazdı.

Çiçek Dilligilden duygulandıran paylaşım

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