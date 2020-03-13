‘ÇIĞLIK ATMAK İSTİYORUM’

Nurgül Yeşilçay, dört yıldır üzerinde çalıştığı kadın konulu eserlerinden oluşan ilk kişisel sergisi ‘Avrat Otu’nu, Anemas Zindanları’nda özel bir davetle sanatseverlerle buluşturdu. Çocukluğundan beri resim yaptığını söyleyen oyuncu, “Evimin üst katında atölyem var. Emine Bulut cinayeti beni çok etkiledi. Gözümüzün içine bakarak bir kadın ‘Ölmek istemiyorum’ diye bağırdı” dedi.

Uzun süredir ekrandan uzak olan Yeşilçay, kadınlar üzerine resim yaptığını ve bu hobisini hiç bırakmadığını belirtti. Oyuncu, “Kadınlık halleri beni çok etkiliyor. Serginin geliri ÇABA Derneği’ne bağışlanacak. Elde edilen gelir, çocuklarımızın eğitimine harcanacak. Kadınlar için büyük bir çığlık atmak istiyorum. Bu eserlerin ses getirmesini temenni ediyorum” şeklinde konuştu.