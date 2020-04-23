‘Çocuklar hassas tarafım’

Azra Akın, iş insanı Erdoğan Uludağ’la cezaevi çocukları için sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaptı. Oyuncu, şartlar nedeniyle hapishanede anneleriyle yaşamak zorunda kalan minikler için, “Onlar en hassas ve duyarlı tarafım. Benim de bir evladım var. Yegâne amacım, onların topluma kazandırılması ve ülkemize faydalı bireyler olmasına yardımcı olmaktır. Erdoğan Bey de birçok hayırsever gibi benimle aynı hassasiyeti paylaştı” açıklamasını yaptı.