'Çok Güzel Hareketler 2 Yılbaşı Özel’ için geri sayım başladı

Kanal D’de ekrana gelen ‘Çok Güzel Hareketler 2’, yılbaşı akşamı özel bölümüyle izleyiciyle buluşacak. Eser Yenenler’in sunduğu projede, Hülya Avşar, Kibariye, Cengiz Kurtoğlu, Koray Avcı, Hande Subaşı, ‘Çok Güzel Hareketler 1’ ekibi, Emircan İğrek, Ege Kökenli, Anadolu Ateşi ve ‘Çok Güzel Hareketler 2’ ekibi sahne alacak.

Yılmaz Erdoğan, genel sanat yönetmenliğini yaptığı programda, BKM Oratoryosu’nu yönettiği bölümle seyirci karşısında olacak. ‘Çok Güzel Hareketler 2 Yılbaşı Özel’ bölümü ve canlı yayında Milli Piyango Büyük İkramiye Çekilişi, 31 Aralık Perşembe akşamı Kanal D’de yayınlanacak.