'Çok iyi bir proje gelirse neden olmasın

Sabah saatlerinde geldiği AVM’de kısa bir mutfak alışverişi yapan Fatoş Kabasakal, kendine yöneltilen sorulara cevap verdi.

Ünlü oyuncu, "Bugün hem evin alışverişini yapmak hem de biraz arkadaşımla vakit geçirmek istedim. Çocuklar henüz bebek, fazla dışarıya çıkamıyorum. Açık alanda arkadaşımla buluşup biraz ayaküstü sohbet etmek istedik. Oğlum henüz iki aylık, bu sebepten dolayı yaşı dolana kadar onunla ilgileneceğim. Dizi veya film projesi şimdilik düşünmüyorum ama çok çok iyi bir şey de olursa neden olmasın bir oturup konuşulur" şeklinde konuştu.