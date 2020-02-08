Deniz Baysal, yakında Kanal D’de ekrana gelecek ‘Hizmetçiler’in çekimlerine başladığını belirtti. Oyuncu, “Evde temizlik işleriyle aranız nasıl?” sorusuna, “Bayılırım. Çok iyi toz alırım. Evde çamaşır işlerini sevmiyorum. Bulaşık yerleştirme işlerini genelde eşim Barış (Yurtçu) yapar” yanıtını verdi.

Projenin yayınlanacağı günü heyecanla beklediğini belirten Baysal, “Hizmetçi rolüyle izleyici karşısına çıkacağım” şeklinde konuştu. Geçtiğimiz eylül ayında nikah masasına oturan oyuncu, “Bebek istiyor musunuz?” sorusuna ise, “Şu an böyle bir düşüncemiz yok. İşimize bakıyoruz” cevabını verdi.