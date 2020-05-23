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23.05.2020 - 07:00 |

Coşku Kanal D’de yaşanacak

Coşku Kanal D’de yaşanacak
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Kanal D, Ramazan Bayramı’nın üç günü yine izleyicinin tercihi olacak. Onur Büyüktopçu’nun sunumuyla ‘Çarkıfelek’, bayramın ilk ve ikinci günü saat 20.00’de izleyiciyle buluşacak. Cumhurbaşkanlığı’nın düzenlediği ‘Evde Bayram Konserleri’ kapsamında ise Fettah Can pazartesi akşamı saat 22.30’da izleyenleri ekrana kilitleyecek. Bayramın üçüncü günü ise İbrahim Tatlıses’in konseri, seyirciyle buluşacak.

Nusret'ten Kim Kardashian'a gönderme! Lahmacun...'Tuz serpme' hareketiyle dünya çapında şöhret yakalayan Nusret Gökçe, Etiler'deki restoranında lahmacun yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Gökçe, bu sırada lahmacunu 'Ermeni pizzası' olarak tanıtan Kim Kardashian'a gönderme yaptı.
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Cadde Yazarları

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