Coşku Kanal D’de yaşanacak

Kanal D, Ramazan Bayramı’nın üç günü yine izleyicinin tercihi olacak. Onur Büyüktopçu’nun sunumuyla ‘Çarkıfelek’, bayramın ilk ve ikinci günü saat 20.00’de izleyiciyle buluşacak. Cumhurbaşkanlığı’nın düzenlediği ‘Evde Bayram Konserleri’ kapsamında ise Fettah Can pazartesi akşamı saat 22.30’da izleyenleri ekrana kilitleyecek. Bayramın üçüncü günü ise İbrahim Tatlıses’in konseri, seyirciyle buluşacak.